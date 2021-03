SOSPIRO DI SOLLIEVO

VAL DI ZOLDO Zoldo Covid free: la notizia attesa da settimane è arrivata, ma il sindaco Camillo De Pellegrin invita alla prudenza, «Non dobbiamo abbassare l'attenzione» dichiara. È di ieri l'annuncio da parte dell'Usl 1 Dolomiti al primo cittadino di Val di Zoldo dell'assenza di casi di positività al virus nel suo territorio. Una buona nuova che arriva dopo settimane di numeri altalenanti e dopo un picco massimo di 77 positivi raggiunto a dicembre dello scorso anno. Tuttavia De Pellegrin non esulta. Conosce abbastanza il suo territorio da sapere che i fine settimana da tutto esaurito non potranno non avere conseguenze. Spera solo siano il meno drammatiche possibile. «Si sa, è un dato molto legato al momento dichiara -, potrebbe cambiare nel giro di pochi giorni. Ovviamente non possiamo non leggere i giornali e seguire quello che sta accadendo, mi riferisco all'impennata di positivi degli ultimi giorni: questo ci deve portare a riflettere».

FUORI DALL'INCUBO

Dal primo febbraio Val di Zoldo registrava un solo caso, fino al 28 gennaio erano tre e prima, il 20 gennaio, dieci. Il picco era stato raggiunto il 2 dicembre con 77 positivi in Valle, scesi a 68 l'11 e risaliti a 73 il 24 dicembre da quando, poi, era iniziata la lenta discesa che ha portato infine al dato annunciato ieri dall'azienda sanitaria. Ma le temperature in rialzo, la neve e i bei panorami, si sa, sono un richiamo troppo forte per il popolo della pianura che infatti negli ultimi fine settimana ha letteralmente invaso lo Zoldano. Le conseguenze potrebbero rivelarsi tra qualche giorno.

I TURISTI

«L'invasione di turisti fa piacere ma non mi lascia tranquillo commenta il primo cittadino - sappiamo bene come basti un attimo per risalire. E' necessario continuare ad avere comportamenti seri e tutte le attenzioni del caso. Io capisco l'insofferenza per queste restrizioni, capisco che la gente non ne può più e vuole uscire per stare all'aria aperta, ma purtroppo questo non è un bel modo di godere della montagna, quando è troppo è troppo. Allo stesso tempo, però, sono consapevole di come in un periodo storico come questo non si possano pretendere mezze misure». Non resta che da sperare, un po' quello che fanno i ristoratori e i rifugisti ogni fine settimana quando i locali si riempiono di turisti. Hanno il loro bel da fare a far rispettare norme e distanze, a controllare il corretto utilizzo delle mascherine e dei gel igienizzanti. «Non si lavora mai tranquilli in questo modo, è normale e non può essere diversamente - conclude De Pellegrin -. Non tutti hanno la stessa sensibilità e bisogna sempre vigilare sul rispetto delle regole».

Alessia Trentin

