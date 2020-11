MESTRE Ora vai e corri libera. Non guardare da nessuna parte, sei una donna. Sento profumo della rosa nei tuoi baci. Lei non avrebbe avuto paura, se le sue mani fossero state fragili.

E' un messaggio di speranza rock contro la violenza sulle donne scritto nel ritornello di Woman, video musicale girato tra i corridoi bui di Forte Gazzera, che accompagna il singolo del duo Nick and Nancy.

La band è una delle vincitrici del video contest Cancer Drugs & Rock'n'Roll, che si è svolto nel corso della mostra Monsters of rock, dedicata al cammino fotografico di Alex Ruffini, artista morto di cancro che ha saputo immortalare le emozioni delle più grandi rockstar, allestita in estate a Forte Marghera.

La canzone è nata durante il periodo del lockdown del coronavirus.

«Siamo stati chiusi in casa racconta Nancy Pedon, voce del duo e ascoltando il telegiornale, sentivo spesso di donne che all'interno delle mura domestiche potevano essere più esposte a conflitti con i propri conviventi. Una mia amica stava vivendo una situazione simile, e pensando a lei ho scritto la canzone in un' ora».

Il testo alterna lo stato d'animo che l'amica sentiva in prima persona, a quello di Nancy Pedon che voleva liberarla dal labirinto in cui si trovava. Il video ha ottenuto più di duemila visualizzazioni su You Tube.

Le scene sono state riprese a Forte Gazzera, dove la protagonista cerca di fuggire dai corridoi lunghi e ombrosi per uscire finalmente al sole.

