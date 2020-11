Sono sempre più alte le probabilità che il secondo consiglio comunale di Portogruaro, programmato per il 12 novembre prossimo, possa svolgersi da remoto e non con i consiglieri comunali normalmente in presenza.

Dopo la notizia della positività al Covid 19 del consigliere di maggioranza Renato Stival, ricoverato da qualche giorno al Covid Hospital di Jesolo, è arrivata la conferma che anche il presidente del consiglio comunale Gastone Mascarin è stato messo in quarantena, visto che è stato a contatto, in ambito familiare, con un soggetto positivo al coronavirus. Mascarin non potrà pertanto essere presente di persona a condurre i lavori consiliari.

Gli uffici di presidenza e il segretario comunale sono al lavoro per trovare una soluzione tecnica che sia condivisa dalle varie forze politiche, oltre che di facile realizzazione. In passato si era già svolto un consiglio comunale con un collegamento esterno del consigliere Luciano Gradini.

Ora pare che non sia più possibile far riunire solo una parte dei consiglieri e collegarsi da remoto con i restanti. La soluzione che ad oggi sembra più percorribile- per una delle prime sedute consiliari dopo il varo della nuova amministrazione comunale guidata da Florio Favero - pare essere una seduta sulla piattaforma digitale Zoom.

