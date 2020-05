APPELLO Sulla costa veneta persi milioni di euro, il presidente Codognotto chiede finanziamenti a fondo perduto.

In situazione d'emergenza per il coronavirus Pasqualino Codognotto, alla guida della Conferenza dei sindaci della costa, ha rivolto un appello al mondo del credito: «Anche le banche devono fare la loro parte in una situazione in cui tutti i principali attori della ripartenza sono chiamati a dare un contributo, agevolando le imprese e riducendo al massimo la burocrazia». Codognotto ha quindi sottolineato che «Il fatturato perso in marzo e aprile è perso, non verrà recuperato domani».

Solo con i fine settimana soleggiati sino a fine mese le attività balneari hanno perso una decina di milioni. «Alle imprese serve liquidità - ribadisce Codognotto - servono finanziamenti a fondo perduto».

Soltanto a Bibione lavorano ottomila stagionali, nell'intera costa sono oltre 20mila. Nei settori come commercio, turismo, servizi e piccole imprese, il calo del fatturato è stato drammatico, se non azzerato, come per tutto il settore turistico, per i pubblici esercizi, e in parte per il commercio al dettaglio, a seconda delle merceologie.

«E alle aziende serve liquidità, ora, non domani o dopodomani - conclude il presidente della Conferenza - Le banche sono cresciute anche grazie alla forza delle piccole imprese, primi attori, dello sviluppo del territorio. Quindi si impegnino al massimo per favorire la ripresa».

Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA