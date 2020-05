I MESTIERI

VENEZIA Un appello al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e a tutto il governo per poter tornare ad insegnare il prima possibile in totale rispetto delle norme di sicurezza. Lo hanno lanciato venti Accademie di Arte & Mestiere italiane chiedendo che si valuti la sostanziale specificità di queste realtà di alta formazione.

L'iniziativa di sensibilizzazione nei confronti dei vertici dello Stato è partita da Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, chiedendo misure specifiche in merito alla riapertura dell'attività didattica. E all'appello hanno subito aderito numerose altre realtà formative di eccellenza nel campo dell'artigianato, della manifattura e dell'ospitalità in Italia, tra cui figurano la Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano e il Politecnico Calzaturiero e pelletteria di Capriccio di Vigonza (Padova), punto di riferimento per le molte realtà produttive del settore della Riviera del Brenta.

Siamo ovviamente consci del bene supremo della salute pubblica e siamo altresì preparati ad agire nel massimo rispetto delle norme igienico sanitarie che verranno imposte - si legge nell'appello indirizzato al governo - Tuttavia non possiamo esimerci da far sentire la nostra voce e lanciare questo messaggio. Pur rendendoci conto delle esigenze dettate dall'emergenza, siamo infatti fortemente preoccupati che l'orientamento prevalente sia quello di riaprire in blocco il settore scuola a settembre. Questa prospettiva per realtà come le nostre, che in gran parte sono costituite da imprese private, rappresenterebbe un danno gravissimo: queste strutture formative in cui si insegnano e tramandano i mestieri d'arte della tradizione italiana, sono infatti fondamento imprescindibile del nostro Made in Italy.

Ciò che viene chiesto all'interno della lettera inviata alla presidenza del Consiglio dei ministri ed ai ministeri competenti, è di optare per un distinguo in termini di riapertura tra le scuole di ogni ordine e grado, i master e le strutture che possano eventualmente erogare in ogni caso la loro formazione anche online e le realtà come le accademie il cui impianto didattico si regge in massima parte su attività di tipo laboratoriale. Il messaggio è stato veicolato con il sostegno della Fondazione Cologni, realtà sostenitrice dell'alto artigianato e promotrice con Alma del Mam - Maestro di Arte & Mestiere, il più importante riconoscimento italiano per i professionisti che hanno la missione di tramandare il sapere artistico e artigianale d'eccellenza del nostro Paese.

L'esigenza delle Scuole qui rappresentate è di aprire il prima possibile un tavolo di confronto per ricercare una soluzione che, pur nel rispetto dei temi di sicurezza della salute che evidentemente sono oggi prioritari, possano venire incontro anche alle esigenze delle nostre strutture - chiedono gli istituti di eccellenza nella formazione professionale - Dobbiamo in tutti i modi evitare il danno gravissimo, in alcuni casi irrimediabile, che deriverebbe alle nostre realtà, con una perdita straordinaria di competenze e di professionalità che il Paese soprattutto in questo momento crediamo non possa assolutamente permettersi.

L'appello è stato sottoscritto anche da realtà quali l'Academia Cremonensis - Liuteria di Cremona, l'Accademia Nazionale dei Sartori di Roma, l'Accademia Teatro alla Scala - Mestieri dello spettacolo di Milano, l'Arsutoria School - Calzatura e pelletteria di Milano, la Fondazione ForModa - Sartoria di Pescara, Galdus Accademia Orafa di Milano, l'Istituto Secoli Moda e Sartoria di Milano, da Lao, Le Arti Orafe di Firenze, da Palazzo Spinelli - Restauro di Firenze.

