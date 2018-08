«Anche l'ambasciata non ci ha supportati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(al.pi.) Prima la tragedia e la paura, poi la disorganizzazione dei soccorsi. «Siamo stati abbandonati per quasi due giorni, senza acqua, cibo, corrente, informazioni racconta Elena Compassi -. La popolazione si è data da fare per aiutare i turisti, mi spiace che ci siano stati commenti negativi su di loro. Purtroppo, però, a livello generale la disorganizzazione è insita nell'Indonesia e ci hanno lasciato in balia degli eventi; c'erano migliaia di turisti, famiglie, bambini, disabili: nessuno ha preso in mano la situazione e gestito gli...