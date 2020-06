LA POLEMICA

TREVISO Il Pd trevigiano non boccia la facoltà di Medicina a Treviso. Anzi, la sostiene e vuole il suo approdo a Treviso: «Crediamo che il progetto del corso di laurea di medicina, già accreditato dal MIUR, sia assolutamente un'opportunità da portare avanti, per la città e per la provincia», precisa il segretario provinciale Giovanni Zorzi. I Dem stanno quindi muovendo le loro pedine per capire cosa abbia spinto il Governo a impugnare la legge regionale che la istituisce. «Sarebbe un'offesa all'intelligenza dei trevigiani pensare che il governo e il ministro Boccia, nel pieno della gestione di una crisi economica e sociale senza precedenti - continua Zorzi - passino le loro giornate a studiare i modi più machiavellici per penalizzare Treviso e il Veneto. Quindi togliamo innanzitutto dal tavolo della discussione questa assurda interpretazione, tutta pretestuosa e strumentale». Il segretario replica soprattutto al sindaco Mario Conte, da subito sceso in campo accanto al governatore Luca Zaia per sostenere la causa della Regione, che ha invece sfidato il Pd trevigiano: «Il ministro Boccia è la causa di tutto ed è del Pd - ha attaccato Conte - quindi i democratici trevigiani ci dicano se sono accanto ai cittadini o si limitano a seguire le direttive di partito. L'Università è un bene per la città, assurdo contrastarla. Se il Pd cittadino lavora veramente a favore di Treviso e non contro, che contatti i propri rappresentanti in Parlamento e li convinca a fare pressione sul Governo perché torni sui propri passi».

LE MOSSE

Ma Zorzi non ci pensa proprio a farsi impallinare sul banco degli imputati. E replica: «Noi siamo da sempre per rafforzare l'università a Treviso. Del resto, il momento storico che stiamo vivendo ce lo dice in modo chiaro: c'è bisogno di medici e di investimenti nella sanità pubblica. Come Pd abbiamo già interessato i nostri esponenti nazionali, in Parlamento e al governo, per approfondire bene la questione e per capire quali iniziative possano essere intraprese per superare le ragioni dell'impugnativa».

A PALAZZO DEI TRECENTO

E dal consiglio comunale arriva anche la decisa presa di posizione del capogruppo Stefano Pelloni: «L'università a Treviso è un'opportunità e un investimento che il Pd ha sostenuto e portato avanti sin dal principio. La stessa legge regionale che istituisce il corso aveva come correlatore Claudio Sinigaglia (Pd) e tutto il gruppo regionale ha votato all'unanimità il provvedimento». L'appoggio al progetto universitario, insomma, c'è sempre stato. E a Conte, Pelloni risponde duramente: «Chi dice che il Partito Democratico sia contrario al corso trevigiano mente sapendo di mentire e probabilmente pensa che questo possa essere un argomento utile alla prossima campagna elettorale delle regionali. Il Ministero non ha impugnato solo la legge regionale veneta ma anche quella di altre cinque regioni, quindi è incomprensibile chi parla di un teorema contro il veneto. Il Partito Democratico è un partito di governo e al governo, noi pensiamo a come risolvere i problemi. Il momento attuale richiede serietà e lavoro quotidiano nella risoluzione dei problemi e non di proclami e urla contro il governo». Ma contro il governo si schiera anche Simonetta Rubinato, un tempo volto del Pd e adesso leader di Veneto Vivo: «Ancora una volta il centralismo burocratico romano gioca un brutto scherzo alle legittime aspirazioni di autogoverno dei veneti. Lo stop al progetto per la formazione dei medici che sarebbe dovuto partire presso l'Ulss di Treviso è davvero una follia: in un Paese normale sarebbe bastato organizzare una sorta di conferenza di servizi tra i diversi Ministeri competenti per risolvere la questione».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA