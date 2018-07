Anche il M5s studia misure in favore delle Partite Iva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOROMA Si allarga il fronte a favore di misure di alleggerimento fiscale per le Partite Iva. Dopo la Lega anche il M5S pensa ad alzare il tetto per i regimi forfettari semplificati che consenta una tassazione sostitutiva al 15% da 50 a 80 mila euro di guadagni annui.Una misura che arriverà con ogni probabilità nella legge di bilancio e che, come ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio, sarà resa possibile, assieme a quelle su «imprese, lavoratori e pensionati» alle quali sta lavorando l'esecutivo grazie ai margini in più che...