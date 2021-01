Anche il bar Al Duomo di Feltre alle 18 di questa sera accenderà le luci, apparecchierà i tavoli, ma non ci saranno clienti. Il titolare Paolo De Carli aderisce, come un'altra trentina di locali del Feltrino, al flash mob pacifico che interesserà molti esercizi pubblici nel Bellunese. Ieri è rimasto in attesa di notizie dai colleghi che hanno incontrato il prefetto e in serata, si è tranquillizzato. Ma fino a qualche ora prima era pronto anche a gesti eclatanti e far sentire la voce della categoria anche con disobbedienza civile. «Siamo partiti in quarta - spiega Paolo De Carli - e avevamo deciso: apriamo con le giuste precauzioni. Vogliamo far sentire le nostre ragioni e abbiamo inviato una mail a Zaia, ma anche sentito forze dell'ordine e una serie di avvocati per comprendere quali erano i rischi». Ma dai legali feltrini, ai quali avevano chiesto pareri, è arrivata la sentenza: le regole vanno rispettate e inoltre c'era troppo poco tempo ora per pianificare e valutare bene come procedere. «Domani mattina (oggi ndr) io apro per asporto per i ragazzi che lavorano per il mercato - prosegue il barista - e in base alle delucidazioni che abbiamo avuto questa sera (ieri ndr) aderirò al flash mob che ci sarà». «Io sono dell'idea - sottolinea De Carli - che è giusto dare un segnale forte, perché siamo sempre stati zitti in tutti questi mesi. Per troppo tempo abbiamo sempre subìto. E non è stato facile. Le tasse le dobbiamo pagare e le spese non si fermano. Basti pensare nel mio caso che a dicembre ho avuto 2500 euro di uscite, e ben poche entrate visto che ho perso la Vigilia di Natale e San Silvestro quando si lavorava molto con gli aperitivi». È come se uno dipendente perdesse la tredicesima. Così è andata a baristi e ristoratori, che di fatto poi non hanno nemmeno avuto uno stipendio visto che gli incassi tra aperture stop and go non sono stati quelli di un normale mese. Così stasera dalle 18 alle 22 diversi bar in centro a Feltre, ma anche da Busche, Lentiai, e tutto il Feltrino avranno le luci accese. «Nell'incontro ieri in prefettura - conclude il titolare del bar Al Duomo - ci è stato chiesto di tenere duro e fare coesione tra noi: così faremo. Sono stati gentili e cordiali nei nostri confronti. La speranza è che i ristori arrivino al più presto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

