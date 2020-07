I NUMERI

TRIESTE Per il secondo giorno consecutivo, dopo l'emersione in regione di due focolai (uno familiare a San Quirino e l'altro più importante a Trieste), il bollettino della Protezione civile del Fvg ha fatto segnare di nuovo il triplo zero: nessun contagio nelle ultime 24 ore, decessi fermi a quota 345 (senza ulteriori vittime) e Terapie intensive sempre vuote. I focolai, quindi, si possono ritenere spenti: è stata fondamentale l'opera di tracciamento dei contatti avuti dai pazienti contagiati la scorsa settimana.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 113, uno più di domenica, ma si tratta di un guarito che è ridiventato positivo. Nessun paziente è in cura in Terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 9. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Ieri non sono stati rilevati nuovi casi di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus rimangono 3.326: 1.400 a Trieste, 1001 a Udine, 707 a Pordenone e 218 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.868, i clinicamente guariti sono 42 e le persone in isolamento domiciliare 62. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Importante il dato relativo ai pazienti clinicamente guariti: sono ormai 42, cioè significa che delle 113 persone ancora positive, quasi il 50 per cento si è lasciato alle spalle i sintomi della malattia e può guardare al prossimo futuro con fiducia, dal momento che il prossimo passo - per loro - sarà quello del doppio tampone negativo, fattore determinante per la guarigione definitiva.

