Anche grandine a Villafora

BADIA POLESINE Qualche chicco di grandine in frazione Villafora e pioggia, tanta pioggia, ma tutto sommato Badia Polesine stavolta ha retto e non è stata interessata da particolari danni per il temporale che è passato sulla zona la scorsa notte. Il capoluogo e la frazione hanno vissuto un luglio assai difficile sul fronte meteo, con il doppio fortunale che ha causato danni e guai all'agricoltura costringendo amministrazione comunale e privati a correre faticosamente ai ripari per sistemare quanto bufera di vento e grandine avevano distrutto....