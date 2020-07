Anche gli ultimi 50 tamponi effettuati all'interno della comunità bengalese di Monfalcone (Go) sono andati in archivio. E il risultato ha fatto tirare al Dipartimento di prevenzione che li ha raccolti un sospiro di sollievo. Nessun test è risultato positivo. L'analisi, quindi, ha dato un esito confortante: solo un cittadino rientrato dal Bangladesh sui 272 testati dopo il varo dell'iniziativa è venuto a conoscenza della presenza del virus. Anche grazie all'esito degli ultimi 50 tamponi monfalconesi, la Protezione civile ieri pomeriggio è stata in grado di confezionare un bollettino da triplo zero: nessun nuovo contagio su tutto il territorio regionale, decessi sempre a zero su base giornaliera e nemmeno un paziente in Terapia intensiva. Per il secondo giorno consecutivo il Fvg non registra nemmeno un nuovo positivo al Coronavirus, tornando così nella media delle settimane che avevano preceduto i due piccoli focolai (Trieste e San Quirino), subito spenti dall'operazione di tracciamento dei contatti avuti dai pazienti contagiati.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 112, una meno di domenica. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e tre sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi. Anche ieri non è stato rilevato alcun nuovo caso di Covid-19 quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus rimangono 3.335: 1.405 a Trieste, 1001 a Udine, 710 a Pordenone e 219 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.878, i clinicamente guariti sono 32 e le persone in isolamento sono 77. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

