Anche Federconsumatori in campo contro la Venice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RACCOMANDAZIONEPORDENONE Negli utimi anni si è assistito alla polverizzazione dei risparmi di tante famiglie del Triveneto. Oggi, da ultimo, si è aggiunto il caso della Venice Investiment Ltd. Federconsumatori Pordenone, negli scorsi mesi, aveva già ricevuto presso i suoi sportelli territoriali le lamentele di alcuni risparmiatori che denunciavano problemi riguardo l'impossibilità di riscuotere le somme che avevano investito in operazioni caratterizzate da potenziali lauti guadagni, che tuttavia non avevano modo di incassare. Alla luce...