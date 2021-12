LA RICHIESTA

CHIOGGIA Non è ancora troppo tardi per entrare a far parte della Zona logistica semplificata (Zls) e, tramite le incentivazioni ad essa connesse, salvaguardare e rilanciare il porto di Chioggia e il tessuto economico circostante. Ad agitare le acque sono, sia a Chioggia che a Cavarzere, i gruppi consiliari di minoranza, che chiedono una rapida iniziativa da parte delle amministrazioni locali nei confronti del ministero delle Infrastrutture. Sempre sperando che questa Zls del nord Italia venga autorizzata, perché attualmente è ferma a Roma tra un dipartimento della Presidenza del Consiglio e il Ministero competente e non si intravede una soluzione. Con la legge finanziaria per il 2020 (la n. 160 del 27 dicembre 2019) le agevolazioni di credito d'imposta per gli investimenti produttivi, proprie delle zone economiche speciali (Zes), sono state estese anche alle Zls. Nel Veneto meridionale è stata prevista una Zls il cui ambito comprende Porto Marghera e 16 comuni polesani. Chioggia e Cavarzere stanno in mezzo ai due rami della Zls, formando una sorta di buco territoriale, incomprensibile per i rapporti economici e le condizioni sociali di quest'area. «Le agevolazioni connesse alla Zls afferma una nota congiunta di tutti i gruppi di minoranza chioggiotti - avranno il potenziale per tradursi in un importante strumento attrattore di investimenti e capitali, in grado di rappresentare un volano di sviluppo e di nuovi posti di lavoro per le aree portuali che necessitano di politiche di rilancio». Secondo i dati di Confindustria di Venezia e Rovigo, nella Zls, nei prossimi 10 anni, saranno attivati investimenti per 2,4 miliardi di euro, con la creazione di 26 mila posti di lavoro. Per agevolare la formazione della Zls con delibera di giunta regionale n. 550 è stato istituito un tavolo tecnico, presieduto dall'assessore allo Sviluppo economico Roberto Marcato, di cui fanno parte i comuni che rientrano nella Zls, la città metropolitana, l' Autorità di sistema portuale, la Camera di commercio e Confindustria di Venezia e Rovigo, le principali associazioni di categoria e organizzazioni sindacali. Fanno notare i gruppi consiliari che «il nostro territorio, che fa parte della Città metropolitana di Venezia, è stato escluso da questa importante opportunità di sviluppo. Il porto di Chioggia, dotato di piazzali e banchine per la maggior parte inutilizzate, potrebbe collegare con la linea ferroviaria esistente potenziata il porto di Venezia e i comuni interessati dalla Zls del rodigino». Ci sono, quindi, tutte le ragioni perché «il nostro comune possa inserirsi in extremis all'interno della Zls» e analoga richiesta è stata formulata, fin dall'anno scorso, a Cavarzere, da Sinistra italiana e ribadita, recentemente, alla nuova amministrazione comunale di centrodestra dal consigliere Fumana. Le minoranze chioggiotte, quindi, porteranno un ordine del giorno in consiglio comunale per «intraprendere un'immediata azione presso la Regione Veneto e il ministero delle Infrastrutture al fine di verificare la possibilità che anche il Comune di Chioggia venga inserito nell'area Zls».

Diego Degan

