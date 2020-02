VENEZIA Ci sarà anche il sindaco Luigi Brugnaro a servire in tavola alla cena dei sindaci-camerieri per Venezia colpita dal maltempo che si terrà il 7 febbraio prossimo, alle 19.30, al Centro Servizi Villa delle Magnolie di Monastier (Treviso). Una cena che ha già fatto registrare il tutto esaurito. I sindaci si cimenteranno nel servire ai tavoli e avranno degli insegnanti d'eccezione i camerieri dell'Aipd, l'Associazione Italiana Persone Down, che da 15 anni promuove i diritti delle persone con la sindrome di Down e la loro piena inclusione. A farsi promotore dell'iniziativa è stato Daniele Furlan, tetraplegico a seguito di un incidente stradale e presidente del Comitato Melograno, che parteciperà all'iniziativa anche con una propria delegazione. Alla cena hanno aderito anche altre associazioni come il Trifoglio Rosa di Mestre -le donne che pagajano per recuperare l'uso degli arti dopo lo svuotamento ascellare dovuto al tumore al seno, l'Unci di Treviso e di Udine, l'Associazione Nazionale Bersaglieri, una delegazione di donne di Cafè Coraggio e la Trevisani nel Mondo. Ecco i sindaci che hanno aderito: Luigi Brugnaro sindaco di Venezia, il sindaco di Treviso Mario Conte, Francesco Rucco sindaco di Vicenza, Jacopo Massaro sindaco di Belluno e il presidente della provincia di Belluno nonché sindaco di Longarone Roberto Padrin. E poi le amministrazioni di Calalzo di Cadore, Bibione, Jesolo, Arcade, Breda di Piave, Chiarano, Fossalta di Piave, Mogliano Veneto, Oderzo, Loria, Castelfranco Veneto, Cappella Maggiore, Quinto di Treviso, Zero Branco, Casale sul Sile, Roncade, San Biagio di Callalta, Preganziol, Spresiano, Montebelluna, Valdobbiadene, Salgareda, Silea, Zenson di Piave e naturalmente il comune di Monastier che ha dato il patrocinio all'evento.

