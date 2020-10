NOVENTA Al Noventa Designer Outlet i visitatori, i dipendenti e il personale sono tenuti ad indossare la mascherina anche all'aperto. Se fino a pochi giorni fa era possibile evitarlo, da giovedì scorso è necessario utilizzare la protezione di naso e bocca anche lungo i viali e le piazze della cittadella della moda. La salute e il benessere dei nostri clienti, dipendenti e personale dei negozi sono di fondamentale importanza per noi e continuiamo a seguire costantemente le ultime indicazioni emanate dal Governo in materia di salute e sicurezza sottolinea Daniela Bricola, general manager dell'outlet noventano. Oltre ai dispenser di gel per le mani collocati dappertutto, l'outlet ha adottato rigorose norme di pulizia nelle aree pubbliche, che vengono regolarmente disinfettate. Lavoriamo quotidianamente per garantire il corretto distanziamento sociale in tutte le aree del Noventa Designer Outlet- aggiunge Bricola - e richiediamo a dipendenti e visitatori di mantenere una distanza minima di 1 metro. Ogni brand partner è tenuto a gestire il numero di clienti presenti nel suo negozio in conformità alle disposizioni governative e le code all'ingresso di ogni negozio sono regolamentate da un'apposita segnaletica disposta sul pavimento. Dai primi giorni di riapertura a oggi - commenta la general manager - siamo rimasti colpiti dalla risposta positiva e dall'affluenza della clientela. Gli ampi spazi all'aperto e all'interno dei negozi ci consentono di gestire al meglio la presenza dei visitatori, assicurando un alto standard di sicurezza. (e.fur.)

