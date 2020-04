IN CAMPO

TREVISO «Sarà un processo graduale e cambierà la gestione dei cantieri. E dovremo rispondere alle nuove esigenze per gli spazi pubblici e per quelli domestici indotti dalla prevenzione del rischio sanitario», Fiorenzo Corazza, presidente provinciale dell'Ance e vicepresidente di Assindustria Venetocentro, guarda alla difficile, ma tanto attesa, fase della ripartenza. «I tempi per la Fase 2 restano incerti per l'edilizia, e come Ance abbiamo lanciato più volte il segnale d'allarme dell'impatto sociale ed economico di una nuova crisi per le imprese di costruzioni. Ci auguriamo si possa presto riprendere a lavorare e quello che è certo è che l'attività delle nostre imprese sarà fortemente condizionata dalla capacità di applicare in maniera puntuale i protocolli di sicurezza relativi alla salute dei lavoratori che sono stati elaborati in questa fase di emergenza sanitaria».

GLI AIUTI

Per consentire alle imprese di essere pronte a lavorare con le nuove regole, il Centro Edilizia Treviso, ente bilaterale tra Ance e Organizzazioni sindacali di settore, con presidente Davide Feltrin e vicepresidente Gianluca Quatrale, ha messo a punto un apposito servizio gratuito per dare assistenza e consulenza per imprese e lavoratori sulle modalità da adottare per riprendere o continuare le attività nei cantieri. Altrettanto lo Spisal, con il suo responsabile Enrico Contessotto, ha dato disponibilità ad un confronto. Diverse le richieste, anche in questa fase di non apertura per i cantieri, mediamente 10 ogni giorno, sui temi che vanno dalle procedure di misurazione della temperatura ai lavoratori, ai dispositivi di protezione, al distanziamento, la sanificazione, le procedure di ingresso e controllo delle imprese di fornitura e di subappalto, e utile risulta essere la checklist predisposta e la modulistica. «La gradualità del processo di riapertura richiederà continui aggiornamenti di carattere operativo per le imprese che saranno costantemente seguiti dal Centro Edilizia di Treviso in base anche ai Protocolli nazionali e regionali. Certamente, ogni cantiere che viene aperto vedrà al lavoro meno persone contemporaneamente e questo richiederà, come da tempo fanno molte imprese, di applicare modelli organizzativi avanzati e attenti alla gestione dei tempi e dei costi, per guadagnare in efficienza e valore della prestazione. E potrebbero, più a medio termine, anche nascere nuove opportunità per rispondere alle mutate esigenza nell'uso degli spazi domestici e di quelle pubblici che questa fase emergenziale sta portando», conclude Corazza.

BAR E TRATTORIE

«Assieme ai cantieri, riapra anche la ristorazione di servizio per le maestranze, ovviamente nella massima sicurezza», lo ha chiesto Stefano Marcon, presidente della Provincia e vicepreisidente dell'Upi (Unione Province Italiane) partecipando alla Cabina di Regia organizzata a Roma a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Salute Speranza, il Ministro per gli affari regionali Boccia, i presidenti di Regione Bonaccini, Musumeci e Fontana, il presidente UPI De Pascale, il presidente Anci Decaro, il presidente della Provincia di Salerno Strianese e i Sindaci Raggi e Pella. Diversi i punti all'Ordine del Giorno che Marcon ha portato alla Cabina di Regia, tra cui quello della ristorazione: «Ho personalmente voluto sottolineare, nella programmazione delle riaperture delle attività, l'importanza della ristorazione, seppure con accessi regolamentati, in correlazione all'avvio dei cantieri, in quanto rappresenta anche un'importante attività di servizio per migliaia di lavoratori. Si può pensare anche a una prima fase che preveda soltanto l'orario del pranzo nei giorni feriali, proprio in virtù di questa funzione. ANCI e Regioni hanno richiesto che, per la riapertura, le decisioni siano univoche e omogenee sul territorio da parte della cabina di regia. Il Governo con il Presidente del Consiglio Conte e i Ministri Speranza e Boccia chiude Marcon ha condiviso quanto emerso dal tavolo e annunciato che la cabina di regia tornerà a riunirsi nei prossimi giorni per la definizione di un programma nazionale che possa consentire una ripresa di buona parte delle attività produttive in condizioni di massima sicurezza, che tenga sempre sotto controllo la curva epidemiologica e la capacità di reazione delle nostre strutture ospedaliere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

