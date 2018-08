Anastasia, Mariarca e le altre: vittime della brutalità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PRECEDENTIVENEZIA Il 2017 è stato un anno da dimenticare. Sopratutto nei mesi caldi le aggressioni mortali, in provincia, sono state numerose e le vittime sono state sempre le donne.L'ORRORE DI CHIRIGNAGOUna lunga scia di sangue che ha riproposto in forte evidenza il tema della tutela al femminile. Per quanto riguarda l'anno scorso, tutto ha inizio la sera del 17 giugno in una casa di via Abruzzo, a Chirignago. Stefano Perale, docente di inglese, invita a cena una sua ex studente, Anastasia Shakurova, incinta di cinque mesi, e il suo...