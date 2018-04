Anas riesuma i canoni: sanatoria sterilizzata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VERTENZABELLUNO L'Anas torna alla carica, incurante del decreto contenuto nello Sblocca Italia 2014, con il quale si metteva una pietra tombale sulla tragica vicenda dei passai carrai. Tutto il pregresso veniva sanato pagando subito il 30 per cento del dovuto, oppure il 60 se si optava per una soluzione a rate. La tariffa, inoltre, veniva calibrata sul prezzo del 1997, ovvero prima dell'inizio della lunga vertenza. Ebbene, in questi giorni il decreto sembra essere saltato, almeno all'attenzione dell'Anas che ha fatto inoltrare dalla...