Anas filtra i mezzi pesanti e li contringe alle catene

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PREVENZIONEBELLUNO L'Anas blocca il camion al punto di filtraggio e fa mettere le catene. È accaduto a Cortina ieri e è stato uno degli interventi avvenuti nelle aree di filtraggio allestite a Fiames e Dogana Vecchia. Un'attività, ordinata dalla Prefettura nel tavolo in vista dell'allarme neve che è stata fondamentale per evitare disagi ancor peggiori rispetto a quanto si è verificato ieri. CARABINIERIAl lavoro, oltre a Anas, in prima linea ovviamente le forze di polizia con agenti della Stradale e carabinieri. Gli uomini dell'Arma,...