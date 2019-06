Anas al lavoro: un piano anti-disagi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERTICEBELLUNO Un mix micidiale che sta per esplodere proprio in questa estate. Sono le opere viarie che inizieranno sulle strade bellunesi e che vedono incrociarsi e sovrapporsi pericolosamente gli interventi in vista dei mondiali di Cortina 2021 e quelli del post-Vaia. Cantieri che partiranno a breve e che metteranno a dura prova i nervi dei turisti che raggiungono le vette dolomitiche. Un assaggio lo hanno avuto domenica quando sulla A 27, a causa dei lavori nella galleria in comune di Vittorio Veneto si sono create code dalle 18. Un...