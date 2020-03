IL RINVIO

BELLUNO L'attuale emergenza è entrata a gamba tesa anche all'interno dell'attività corrente dell'Associazione nazionale alpini. Infatti, in ottemperanza alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di cui al vigente decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche la prevista Assemblea dei Delegati della Sezione di Belluno, dapprima convocata per domenica 1 marzo e poi spostata a domenica 22 marzo è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi. La decisione, comunicata ai capi gruppo ed agli altri delegati, comporta necessariamente un regime di prorogatio delle attuali cariche sociali che la medesima assemblea era chiamata a rinnovare. Per il presidente Angelo Dal Borgo (nella foto) ed i suoi collaboratori di segreteria, della Protezione civile e del Consiglio direttivo compete ora la gestione degli affari ordinari in attesa dell'evoluzione dell'attuale situazione e della conseguente possibilità di convocare in un prossimo futuro l'assise sezionale. In tema di eventuali sospensioni di altri eventi, dalla sede nazionale dell'Ana nei giorni scorsi è stato comunicato alle Sezioni ed ai Gruppi che la macchina organizzativa della 93. adunata nazionale, in programma dal 7 al 10 maggio a Rimini-San Marino, allo stato attuale delle cose prosegue secondo i programmi prestabiliti. Nel frattempo, la Presidenza nazionale dell'Ana ha informato Sezioni e Gruppi che alcuni sindaci stanno richiedendo alle penne nere la collaborazione di volontari e, quindi, anche di soci non inquadrati nelle strutture di Protezione civile dell'associazione. Scontata la massima disponibilità a collaborare per il bene della popolazione, in modo particolare nelle zone cosiddette rosse indicate dall'ultimo decreto governativo, è stato chiesto di mettere a disposizione, secondo le rispettive capacità, uomini e mezzi là dove viene richiesto segnalandone, tramite le Sezione, i nominativi alla sede nazionale dell'Ana al solo scopo di poter documentare in tempi successivi le attività svolte.

