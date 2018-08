Amore per i cani e spirito di servizio: «Così ho unito il lavoro alla passione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(gis) Il Vigile del fuoco conduttore cinofilo Jeky Funes, fa parte dei Vigili di stanza nella caserma di via Gregorio XVI di Ponte nelle Alpi ed ha 43 anni. È entrato nel Corpo nazionale del Vigili del fuoco nel 2001 ed ha trasformato la propria passione per i cani in un lavoro a servizio di tutti. Nel 2008 infatti propose che Biagio, il suo cane di razza Golder Retriver, entrasse nel Corpo nazionale dei cinofili per le ricerche. Prima seguì il corso e poi superò l'esame alla Scuola nazionale cinofili di Volpiano (Torino), ottenendo nello...