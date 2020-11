Ammonta a quasi 13milioni di euro l'investimento sulle scuole comunali programmato da Palazzo D'Aronco che, però, per concretizzarlo, confida nei fondi statali promessi per l'edilizia scolastica. Ieri, infatti, la giunta ha approvato gli interventi riguardanti quattro istituti cittadini: per ora, ad avere avuto il via libera sono i progetti di fattibilità tecnico-economica: «Il Governo ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini -, ha annunciato finanziamenti per l'edilizia scolastica: quando arriveranno, noi saremo già pronti con i progetti di fattibilità». L'unica eccezione riguarda la realizzazione di una palestra per la primaria Mazzini di via Bariglaria (la sola scuola ad essere ancora priva di spazi per l'attività fisica): in questo caso, l'importo, pari a 1,4milioni di euro, sarà inserito nel prossimo bilancio e, una volta approvato, l'iter per l'opera potrà procedere «anche nel caso non arrivino i fondi da Roma» ha specificato Michelini. Il nuovo spazio sarà costruito secondo criteri che renderanno l'edificio a basso consumo energetico e sorgerà in un'area limitrofa alla scuola, all'interno di un sito in cui già esistono altri impianti sportivi; dato che sarà usato sia dagli alunni sia dalle associazioni sportive locali, avrà due accessi, uno indipendente e uno collegato alla scuola.

