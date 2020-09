I CONTROLLI

Normativa anti Covid, ordine pubblico e presidio del territorio. A Mestre, Marghera e in Riviera. Carabinieri impegnati a tutto campo in queste serate di fine estate per verificare il rispetto delle norme tese al contenimento del contagio e anche per contrastare lo spaccio di stupefacenti e i furti in casa e negli esercizi commerciali. Il blitz è nel cuore della movida mirese in piazzetta San Nicolò, l'altra sera, venerdì, attorno alle 22. Secondo un copione già recitato anche lo scorso luglio. In campo tre pattuglie dell'Arma della tenenza di Mira e le unità cinofile della polizia antidroga. E fra i circa 500 giovani presenti all'atto del controllo c'è stato il fuggifuggi: vuoi perché assembrati e senza indossare la mascherina, vuoi perché alle prese con maria e fumo. Nove i denunciati per il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale ai sensi dell'ordinanza ministeriale che impone l'uso della mascherina dopo le 18 neo luoghi in cui ci può essere affollamento: la sanzione è di 350 euro, ridotta a 285 se si salda il conto entro cinque giorni.

DROGA

Mentre sono 11 i soggetti che si sono visti contestare l'illecito amministrativo per l'assunzione di sostanze psicotrope, persone cioè mentre si stavano fumando una canna o uno spinello o che avevano con sé modica quantità di marijuana o di hashish. Inevitabile a quel punto anche la relativa segnalazione alla Prefettura, misura che se a una prima analisi può sembrare leggera fra le altre misure può comportare la revoca della patente e l'impossibilità un domani di partecipare a determinati concorsi pubblici.

BILANCIO

Alla fine sono stati quasi duecento gli identificati: ragazzi e ragazze con un'età compresa fra i 18 e i 25 anni, per lo più residenti nei dintorni. Pochi gli stranieri, fra cui un moldavo, A.G., classe 1994, operaio, residente a Cavarzere, denunciato per il possesso di una carta di identità rumena, risultata contraffatta e sulla quale sono in corso specifiche verifiche. Al vaglio dei militari la posizione e l'eventuale responsabilità dei gestori del Gossip Bistrò, il ristomusicacafè che ha contributo a fare di piazzetta San Nicolò, un maxi-ritrovo per la gioventù non solo del posto. Uno spazio che attira, come detto, centinaia e centinaia di persone che, giocoforza, finiscono per disturbare la quiete dei residente, i quali sempre più esasperati telefonano ripetutamente alle forze dell'ordine per riportare la situazione alla soglia di tolleranza. E la preoccupazione palesata non è solo per il disturbo arrecato, ma anche e soprattutto per il rischio infezione dato che il distanziamento sociale è pressoché impossibile da rispettare e d'altro canto di mascherine indossate se ne vedono davvero poche. Nella stessa serata i controlli hanno riguardato altri quattro bar di Mira, sempre con l'ausilio dei cani antidroga in dotazione ai vigili urbani di Mestre: in questi casi però non sono state rilevate irregolarità. Duplice denuncia invece per altrettanti aspiranti taccheggiatori: un libico che tentava di rifarsi il guardaroba da Coin alle Barche di Mestre e una moldava che invece voleva la borsa nuova da Quello Giusto a Mirano, senza però pagare alle casse.

Monica Andolfatto

