Amici della bicicletta: «Basta auto in città»

LA RICHIESTAPADOVA Lo smog che si respira ogni giorno provoca moltissime vittime: circa 200 i morti lo scorso anno a Padova per cause imputabili all'inquinamento, che ha tra le cause principali il traffico dei veicoli privati. Lo hanno detto l'altra sera Piero Decandia, Legambiente Veneto, e Marina Molinari, Legambiente di Padova, durante un incontro organizzato dalla Federazione italiana amici della bicicletta (Fiab).«Entro 5 anni tutte le auto dovranno essere escluse dalle città in favore di biciclette e mezzi pubblici - ha detto Decandia...