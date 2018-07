CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMICHEVOLEBELLUNO Un agguato in piena regola, pianificato nei minimi dettagli e scattato ieri alle 16 circa, all'imbocco del paese di Auronzo, poco prima della partita Lazio-Spal. È solo per questo che una ventina di tifosi della Lazio, sprovvisti di biglietto per la partita, ma armati di fumogeni, aste di bandiere o mazze, sono arrivati ieri pomeriggio a Auronzo. Ma quello era solo l'inizio di una giornata da incubo che ha vissuto il paese. A fine partita c'è stata uno scontro tra tifosi anche al bar di piazza Vigo, Ottavo Nano. Anche qui...