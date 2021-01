AMES ha predisposto un quinto Punto Test Antigenico Rapido covid-19, operando a Murano da mercoledì 27 gennaio

L'assessore Michele Zuin comunica che la società erogherà il servizio con le medesime modalità degli altri punti AMES e pertanto con la possibilità, per il cittadino, di prenotare in tutte le 15 farmacie -dell'area Metropolitana. Il test potrà poi essere effettuato, oltre ai punti già attivi, quali Mestre, Venezia e Salzano, anche a Murano nello spazio sito in Calle Briati n. 9/B dove si trova l'Associazione Murano Benefica sede Pio Santi e il Centro Musica; poco distante dalla Farmacia AMES Colleoni e circa 80 mt dalla fermata Actv Faro.

I giorni in cui si potrà eseguire il tampone a Murano saranno lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.45 alle ore 19.00 e il servizio sarà attivo dal pomeriggio di mercoledì 27 gennaio 2021 al costo di 26,00 senza obbligo di ricetta medica.

Dall'inizio della settimana AMES ha ampliato tale servizio anche a Trivignano, con buon riscontro della cittadinanza, nel Punto Test adiacente alla propria Farmacia Alla Chiesa sita in via Castellana n. 204/AB che si aggiunge a quelli presso Farmacia AMES Garibaldi in via Garibaldi n. 43/45, Farmacia AMES Salzano a Salzano Via Roma n. 166 e a Venezia Farmacia AMES S. Elena, Riviera IV novembre n. 28 e dal prossimo mercoledì 27 gennaio anche a Murano.

Le nostre farmacie comunali, continua Zuin, contribuiscono a potenziare ulteriormente la capacità di rilevare l'eventuale esposizione a SARS-COV-2 dando la possibilità ai cittadini che intendono sottoporsi a test antigienico rapido, volontariamente, di effettuarlo, a proprio carico ad un prezzo concordato, senza ricetta medica.

L'attività delle farmacie, pubbliche e private, di raccolta e trasmissione dei dati all'ULS, a seguito di tampone rapido, è importante per il monitoraggio dell'epidemia contribuendo così alla prevenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA