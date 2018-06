Ambulanze, il braccio di ferro si giocherà in Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VERTENZAROVIGO Continua a tenere banco l'affidamento diretto senza gara del servizio di trasporto sanitario d'urgenza e del trasporto secondario su tutto il territorio polesano per tre anni a circa 7 milioni da parte dell'Ulss 5 alla Croce Verde di Adria, con un contenzioso finito davanti al Tar che ha sospeso il giudizio e trasmesso tutto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per un'interpretazione autentica delle norme. Lamberto Cavallari, vicepresidente della Croce Verde dopo che per anni ne è stato presidente, che nei giorni...