COMMERCIO

MESTRE I loro banchetti propongono specialità alimentari locali e articoli di artigianato nei centri delle città. Ma la loro attività, per le disposizione anti-covid, non viene considerata al pari di un mercato rionale ma come una fiera, un grande evento o una sagra. E il risultato è che da un anno queste realtà, come quelle che regolarmente si potevano trovare ai mercatini regionali di via Verdi a Mestre, sono completamente ferme, non possono lavorare e non hanno la prospettiva di poter tornare presto a farlo. Gli operatori confidavano infatti nel nuovo decreto ma il governo ha tolto ogni speranza. Mentre la battaglia prosegue anche per le vie legali (e a Roma per esempio è già stata vinta con l'equiparazione ai mercati tradizionali) i lavoratori delle mostre mercato hanno deciso di manifestare, con una marcia di protesta che martedì 9 partirà da piazzale Roma per dirigersi verso palazzo Balbi. Lì i promotori della manifestazione, Sara Cucco, co-titolare della ditta Explicom e organizzatrice di Bell'Italia Tour, e Roberto Auteri, vice presidente dell'Unoe (Unione Nazionale Organizzatori Eventi), incontreranno l'assessore al commercio della Regione Veneto, Roberto Marcato. «Quello che chiediamo - spiegano i due portavoce - è che le mostre mercato vengano sbloccate ed equiparate ai mercati rionali». Le motivazioni sono sintetizzate in alcuni documenti che consegneranno all'assessore: «Le mostre mercato sono più sicure dei mercati rionali in quanto gli accessi sarebbero contingentati e gli operatori che partecipano sono in un numero nettamente inferiore». Le mostre mercato prevedono infatti dai 15 ai 20 stand, a distanza di almeno un metro uno dall'altro. Con una scheda tecnica presenteranno il loro dispositivo di sicurezza, che prevede, tra le altre misure, la recinzione del perimetro del mercato che avrà una sola entrata e un'uscita, il controllo della temperatura ai clienti e il contapersone. I banchetti saranno inoltre divisi in area alimentare e non alimentare e garantiranno le misure di distanziamento e sanificazione.

M.Fus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA