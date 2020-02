AMBIENTE

VENEZIA Mancava solo quello e ieri è arrivato: è stato accolto con sollievo il parere dell'Istituto superiore di Sanità, che ha chiuso l'iter amministrativo del cosiddetto protocollo fanghi. Ora il provvedimento dovrà essere trasformato in un decreto, siglato congiuntamente dal Ministero dell'Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti per diventare operativo.

Un documento che rappresenta un unicum nel suo genere. Perchè di lagune, nell'Adriatico, ne sono rimaste solo due, quella di Venezia e quella di Marano e Grado. E in giro per l'Europa, che pure ha varato nel 2000 un quadro normativo internazionale in base alla quale classificare i sedimenti, di lagune non ce ne sono molte.

Si apre dunque uno scenario nuovo, perchè la mancanza del protocollo era l'anello più fragile di una catena che rischiava di strangolare l'economia veneziana. E che si propone di trasformare i fanghi da rifiuti in risorsa.

L'ESPERTO

«Da un lato la laguna che perde ogni anno milioni di metri cubi di sedimenti, spazzati dall'erosione - spiega il professor Pier Francesco Ghetti, uno degli esperti che hanno lavorato all'elaborazione del nuovo piano - dall'altra i canali perdono le profondità di sicurezza della navigazione, con la necessità di intervenire. Non dimentichiamo che l'attività di manutenzione della laguna era svolta fin dalla Serenissima. Loro avevano il problema inverso, la laguna rischiava di interrarsi e quindi si scavava. Oggi bisogna ricostruire le barene che si erodono, e quindi utilizzare sedimenti».

E quindi la necessità di ricostruire la morfologia lagunare che va modificandosi, e l'atteso nuovo piano morfologico - altro documento dalla gestazione biblica - dovrebbe chiudere il cerchio.

IL VECCHIO PIANO

«Il protocollo del 93 - prosegue Ghetti - era dettato dall'urgenza di scavare i rii interni e di sistemare i fanghi di risulta che venivano classificati in 3 categorie in base a parametri chimici sulla presenza o meno di inquinanti. Ora lo spettro di analisi delle sostanze è più ampio, ne sono contemplate molte di più. Però sarà più facile ricollocare i sedimenti, se risponderanno ai requisiti, con l'obiettivo di non peggiorare l'ambiente in cui verranno conferiti e possibilmente di migliorarlo. Quindi sono previsti dei prelievi di fanghi depositati eco-tossicologici per evitare che possano produrre danni e un ulteriore controllo a posteriori, a distanza di tempo dal conferimento, per evitare che l'accumulo di sostanze con il tempo non abbia effetti sulla catena alimentare».

Dal Porto per ora non si sbilanciano, anche se lo sblocco del protocollo è una notizia attesa da mesi. Lo stanziamento per lo scavo dei canali, in primis Malamocco-Marghera, è di circa 27 milioni ed è già accantonato, ma non poteva essere utilizzato in attesa che si definisse il quadro normativo e l'utilizzo dell'isola delle Tresse, il cui progetto dovrebbe essere approvato a fine mese.

Raffaella Vittadello

