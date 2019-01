Ambiente Venezia: «Laguna ignorata dai divieti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Proteste per lo smog di laguna e la mancanza di interventi sul traffico acqueo. Ieri a farsi sentire, con un circostanziato comunicato, è stata l'associazione Ambiente Venezia. «Scatta l'allarme arancio e poi quello rosso e il Comune introduce restrizioni: al traffico stradale, al riscaldamento, ai falò... Ma non al traffico acqueo in centro storico e in laguna. Anche l'annunciata ordinanza relativa al traffico del Rio Novo continua rimanere chiusa nei cassetti del Comune» accusa l'associazione. «Sembra che il Comune non voglia in...