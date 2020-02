AMBIENTE

UDINE L'istituzione di un tavolo permanente per la modifica del Piano Stralcio del 2000 per la sicurezza del Tagliamento e dei centri abitati rivieraschi, con però la definizione di un cronoprogramma riguardante atti e tempi, entro una data ravvicinata che potrebbe essere il mese di giugno prossimo. Ad annunciare i passi da fare è stato ieri l'assessore all'Ambiente Fabio Scoccimarro in Quarta commissione del Consiglio regionale, riunitasi sulla situazione del bacino idrografico del Tagliamento. Presente anche l'assessore alla Protezione civile Riccardo Riccardi e il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale di Venezia, Francesco Baruffi. Tra le indicazioni, anche l'utilizzo dello strumento del Contratto di Fiume previsto dalla legge regionale 11 del 2015, garanzia di partecipazione e coinvolgimento dei territori ed inoltre, la progettazione e realizzazione degli interventi previsti negli Accordi di Programma Quadro e l'attivazione immediata delle misure non strutturali previste dal Piano di gestione delle alluvioni, fra le quali al primo posto figura l'aggiornamento dei piani di previsione e allertamento della Protezione civile.

LE REAZIONI

Commenta la consigliera regionale del Pd Mariagrazia Santoro: «La priorità assoluta è la sicurezza dei cittadini che vivono a ridosso del Tagliamento. In questo senso, in continuità con il lavoro svolto nella passata legislatura, abbiamo appreso con soddisfazione che stanno proseguendo i lavori sul ponte di Latisana e di rafforzamento degli argini». «A seguito delle risposte dei tecnici dell'Autorità di bacino, vanno rassicurati i Comuni del medio e alto corso prosegue la consigliera dem - l'accordo di mitigazione previsto con il ministero e la protezione civile nazionale utilizzerà lo strumento del Contratto di fiume: uno strumento nuovo di partecipazione che quindi non farà passare nulla sulla testa dei territori, con la supervisione del capo della Protezione civile nazionale, Borrelli». Inoltre, aggiunge Santoro, «vanno rassicurate anche le comunità di Latisana e San Michele al Tagliamento sul fatto che i lavori previsti dall'aggiornamento dell'accordo quadro con lo Stato del 2017, sono lavori vitali al fine di una sicurezza contro le emergenze idrogeologiche. Alzare il ponte stradale conclude è un'opera rilevante, e false sono le illazioni di spostamento ideologico dei fondi dall'alto al basso corso. Il percorso individuato dall'assessore regionale Scoccimarro avrà il nostro supporto proprio perché, nel segno del buon senso, va in continuità con il nostro operato nella precedente legislatura e mira a coinvolgere tutti i soggetti interessati sotto la direzione scientifica qualificata dell'Autorità di bacino Nazionale». Contattato dal Gazzettino, il sindaco di Latisana Daniele Galizio afferma: «Come sempre noi siamo disponibili a fare le opere ma è necessario che si prevedano anche quelle a monte che in questo momento non sono previste: ricordo che nel 2017 l'allora assessore all'Ambiente Sara Vito ha spostato 38 milioni per opere a valle. Finché non si fanno opere anche a monte il problema non si risolve e non c'è mitigazione del rischio». Secondo il sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto: «Gli studi già ci sono e tanti e tutti univoci nel dire che deve essere laminata la piena a monte prima che tutta l'acqua arrivi a Latisana e a San Michele. Non siamo d'accordo sui lavori del ponte che implicano una spesa enorme se non sappiamo cosa succede a valle».

Elisabetta Batic

