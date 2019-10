CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEUDINE È corsa all'ecoincentivo e alla rottamazione per l'acquisto di auto elettriche, bifuel (metano-benzina) o ibride. E Udine traina la classifica.I NUMERIIn soli dodici giorni dal gong, scattato il 17 settembre scorso, sono state presentate domande - a quanto risulta all'assessorato regionale guidato da Fabio Scoccimarro - per quasi 800mila euro, su per giù, secondo le stime degli uffici regionali, considerando una media di 4mila euro a contributo (si va da un minimo di 1.500 ad un massimo di 5mila euro). In tutta la regione, al...