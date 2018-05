CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEROVIGO Non tira una buona aria, non solo a Rovigo ma in tutto il Veneto: nel 2017 si è registrato un generale incremento della concentrazione degli inquinanti rispetto al 2016. A certificarlo è la Relazione regionale della qualità dell'aria appena pubblicata da Arpav relativamente allo scorso anno. Che fornisce anche una spiegazione del peggioramento registrato, «da attribuire in larga misura alla particolarità del 2017, caratterizzato da lunghi periodi di stabilità atmosferica nel semestre invernale, in particolare a gennaio,...