AMBIENTE ROVIGO Da ieri a sabato 22 settembre si svolgerà anche a Rovigo

AMBIENTEROVIGO Da ieri a sabato 22 settembre si svolgerà anche a Rovigo la settimana dedicata alla mobilità sostenibile. In occasione della Settimana europea della mobilità, la Fiab-Amici della bici di Rovigo, in collaborazione con Legambiente, Confartigianato e con il patrocinio e il sostegno del Comune, ha organizzato una serie di iniziative per riflettere sul tema della mobilità sostenibile.EDUCAZIONE STRADALESi svolgeranno incontri di educazione stradale con le scuole, convegni con ospiti che affronteranno le tematiche della mobilità...