AMBIENTALISTI E SINISTRA

VENEZIA I Verdi sembrano aver ben digerito il risultato uscito dalle urne a livello regionale. «Un buon risultato, anche migliore nelle città capoluogo, benchè per difendere l'ambiente e avviare la transizione a un'economia green ci voglia di più. Insisteremo. Abbiamo ricostruito una presenza ecologista in tutte le province, con un forte rinnovamento interno, malgrado povertà di mezzi e scarsa visibilità, a cui purtroppo siamo abituati. Ma rafforzeremo l'impegno, sperando di riuscire a entrare in consiglio regionale».

Commenta così il voto regionale Gianfranco Bettin, leader del movimento ambientalista, già deputato e consigliere regionale, nonché assessore più volte del Comune di Venezia e per ultimo presidente dell'importante Municipalità di Marghera. Europa Verde, che aveva come capolista la 47enne Elisa Casonato, ha sostenuto il candidato presidente per il centrosinistra, Arturo Lorenzoni, portando avanti i temi che le sono da sempre cari: la comune ricerca della giustizia sociale e della giustizia ambientale; una nuova idea di Veneto con un'attenzione più accurata alle tante periferie che la abitano; la lotta per ridurre le disuguaglianze nell'accesso e nella qualità del lavoro, dell'acqua e dell'aria buona, nei servizi dell'istruzione, nella cura della salute, nell'abitazione, nella mobilità e nella fruizione della cultura e delle bellezze del territorio.

Per Articolo 1 parla Michele Mognato, già parlamentare democratico e vicesindaco del Comune di Venezia: «Il centrosinistra in Veneto ha preso l'ennesima lezione, dalla quale non resta che trarre la conclusione: o le forze che ambiscono a costruire un'alternativa si mettono a lavorare giorno dopo giorno per cinque anni, oppure il diluvio che si è verificato oggi è destinato a ripetersi ciclicamente».

«Zaia ha raccolto un consenso trasversale che ridimensiona persino la Lega afferma Mognato - Avrà uno strapotere che, dal punto di vista democratico è stato ottenuto legittimamente ma che ugualmente preoccupa. Chi siederà sui banchi dell'opposizione, a maggior ragione sarà chiamato a raddoppiare le energie, anche in nome di quel lavoro di ricostruzione che è dovuto all'elettorato che non si riconosce in questo voto plebiscitario», conclude l'esponente di punta della sinistra veneta e veneziana.

