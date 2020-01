ALZARE ORA

MESTRE Per Giovanni Cecconi, ingegnere idraulico, fondatore di Wigwam Venezia, il laboratorio per la residenza e la resilienza nella salvaguardia di Venezia, in pensione dal Consorzio Venezia Nuova per il quale era responsabile della control room del Mose, le paratoie di Treporti e, se possibile anche quelle di San Nicolò al Lido, dovevano essere sollevate la sera di lunedì 23 dicembre.

- «Il vantaggio, secondo modelli idraulici simili a quelli in uso alla sala operativa del Consorzio Venezia Nuova (Cvn), sarebbe stato quello di ridurre il colmo di marea di 5-10 centimetri: da 139 a 134-129 sollevando solo Treporti, ma ben 35 centimetri se si fosse chiusa anche la bocca di Lido».

- «La squadra operativa di 15 persone, pronta ed addestrata a sollevare la Bocca di Treporti e sul posto dal pomeriggio del 23 dicembre, avrebbe effettuato l'operazione in poco più di un'ora come già avvenuto».

- «La situazione meteo era ideale: assenza di onde e di vento».

- «L'alimentazione Enel di punta Sabbioni è altamente affidabile, specie in assenza di maltempo, e rapidamente ripristinabile. In ogni modo una sua interruzione sarebbe senza rilevanti conseguenze alle persone e ai macchinari».

- «Vi sono gruppi di continuità per due ore di autonomia, e in ogni caso, se c'è un guasto, non succede nulla a persone e cose: si aspetta con la bocca presidiata dalla Capitaneria e, se il guasto continua, si abbattono a mano le paratoie».

- «Il sistema di automazione è completato e testato dal 2014 fino a dieci giorni fa e, disponendo del supporto di un tecnico di Abb e della Direzione Lavori, dalla stessa sala controllo si può manovrare sia la bocca di Treporti sia quella di San Nicolò».

- «La manovra non è ordinaria ma possibile in quanto, come già fatto nei mesi scorsi, si può deviare l'aria dall'isola allo sbarramento di Lido, e quindi sollevare 4 paratoie alla volta lasciandole, poi, per maggior sicurezza nel loro assetto angolare naturale di emersione, e con possibilità di abbattimento automatico o in manuale con la stessa squadra di 15 persone di Treporti».

- «Che le paratoie rimangano sollevate con la marea in uscita è un rischio possibile: viene controllato di norma dal sistema automatico riducendo l'angolo di lavoro. In questo periodo transitorio si può ottenere lo stesso effetto con il controllo manuale delle valvole e il monitoraggio a vista di ciascuna paratoia nel caso il sistema di controllo fosse completamente fuori uso per black out prolungato». (e.t.)

