Alvise Da Mosto, il navigatore che scoprì Capo verde

Nacque nel 1429 da Giovanni Da Mosto e Giovanna Querini in uno dei palazzi più antichi del Canal Grande, al punto che il suo cognome fu spesso storpiato come Cadamosto o da Ca' Da Mosto. Ma Alvise Da Mosto di tutto questo non si curò: a lui piaceva esplorare il mondo e lo fece soprattutto per il principe del Portogallo Enrico il Navigatore, per conto del quale si inoltrò nell'Atlantico e lungo le coste dell'Africa occidentale, arrivando a scoprire l'arcipelago di Capo Verde nel 1456. Di questi viaggi rimane una lunga relazione scritta, che...