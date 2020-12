LA MANIFESTAZIONE

BELLUNO «La mascherina? Non ho capito a cosa serva, se la metta lei. Io devo respirare». Ore 10 del mattino, piazza dei Martiri, Belluno. I negazionisti, ieri, sono arrivati un po' alla volta. Quasi tutti in ritardo e con un foglio bianco tra le mani con scritto Risveglio. Quella che era stata annunciata come una marcia della liberazione si è trasformata, a causa delle limitazioni per il covid in un comizio statico, composto da una ventina di persone, di fronte alla chiesa di San Rocco. È il luogo in cui sarebbe dovuto esserci lo stand del Lions club Belluno che, invece, è stato spostato a qualche metro di distanza davanti alla Banca d'Italia. Un ossimoro: da una parte, infatti, i negazionisti, quasi tutti a viso scoperto o con i dispositivi di protezione individuali calati sotto il mento, dall'altra il Lions club impegnato nella distribuzione delle mascherine chirurgiche ai cittadini.

L'ACCUSA ALLA STAMPA

«I giornali fanno sempre titoloni sui morti ha dichiarato una signora priva di qualsiasi dispositivo di protezione visibile Siamo dentro a una menzogna mondiale. E manifestiamo contro quella». In realtà, i pochi partecipanti non erano tutti complottisti o negazionisti. «Mio zio è morto l'altro giorno all'età di 96 anni per covid» ha raccontato un manifestante, anche lui, senza mascherina. «Ma ha continuato come qualsiasi altra persona morta negli ultimi 5 anni per influenza. Sono le fasce a rischio. Per le persone in salute non rappresenta il pericolo che si vuole propagandare». È un corto circuito. Il fatto che, nella maggior parte dei casi, i giovani prendano una forma lieve del virus non li esonera dall'obbligo di indossare la mascherina quando sono in mezzo ad altre persone perché costituiscono un pericoloso vettore di contagio.

IL CONTRARIO

«Per me non c'è alcun dubbio sul fatto di indossarla o meno ha spiegato un manifestante che chiameremo Alex Puoi averlo nel momento in cui non hai gli strumenti culturali adatti ma io faccio parte della commissione ars medica». Poi ha preso la parola una donna rigorosamente senza mascherina. «Tanti farmacisti e medici mi hanno parlato di candidosi ha urlato al megafono Si tratta di un fungo che, da quello che mi dicono, sta scendendo a livello degli alveoli polmonari con il rischio di infezioni forti. Tutti questi batteri che abbiamo addosso, che di solito uscirebbero dal nostro organismo con l'aria che espiriamo, li facciamo vivere in un ambiente favorevole, umido e caldo, a causa della mascherina».

LE FORZE DELL'ORDINE

A controllare la manifestazione ieri, in piazza dei Martiri, c'erano agenti della Questura di Belluno, carabinieri e vigili urbani. La maggior parte dei partecipanti era senza mascherina. Alcuni ce l'avevano sotto il naso, altri al collo come un foulard, altri ancora al polso. Ma c'era anche chi non l'ha proprio portata con sé. Le forze di polizia li hanno individuati uno ad uno e sanzionati.

LA GENEROSITÀ

A pochi metri di distanza c'era lo stand del Lions club Belluno. «Siamo qui per sensibilizzare i cittadini sulla questione della salute pubblica ha specificato il presidente Giosaffatte Panella Lo facciamo con due iniziative. Innanzitutto distribuendo mascherine chirurgiche e gel disinfettante alla persone che possono acquistarle a seguito di un'offerta libera. E poi con un libro ad hoc sulla salute». Quanto ai negazionisti lì vicino «c'è libertà di pensiero, purtroppo. Noi ovviamente siamo contrari. Ci hanno rubato anche il posto più bello». È una libertà di pensiero che, però, porta con sé delle conseguenze. Se uno dei manifestanti senza mascherina fosse stato positivo, ad esempio, avrebbe contagiato tutti gli altri, dando una bella spinta alla diffusione del virus.

Davide Piol

