CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALTRO FRONTETREVISO «I liquidatori di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza agiscono contro gli interessi stessi delle società in liquidazione: vanno rimossi e sostituiti». E' questo il senso dell'istanza alla Banca d'Italia presentata dall'avvocato trevigiano Luigi Fadalti per conto di quattordici clienti delle due ex popolari e che ieri è stata depositata anche in Procura a Treviso. L'ATTACCOUn attacco vero e proprio contro i commissari e il consiglio di sorveglianza i cui colpi di artiglieria di grosso calibro vengono lanciati...