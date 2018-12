Altri trent'anni alla signora omicidi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'UDIENZAVENEZIA Un'altra condanna a trent'anni per Susanna Milly Lazzarini, la 55enne finita in carcere per aver ucciso due anziane tra il 2012 e il 2015. Trent'anni le erano già stati inflitti, un anno fa, per l'assassinio dell'81enne Francesca Vianello, ammazzata nella sua casa di corso del Popolo il 29 gennaio del 2015. E a trent'anni è stata condannata ieri anche per l'omicidio dell'87enne Lida Taffi Pamio, pure lei ammazzata nel suo appartamento di viale Vespucci il 20 dicembre 2012. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare di...