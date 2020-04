IN REPARTO

PORDENONE Il contagio all'interno del reparto di Seconda medica dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone si allarga ancora e i pazienti positivi salgono da 8 a 11. Ieri altre tre persone ricoverate nel reparto hanno ricevuto l'esito del test e sono state successivamente trasferite nell'area Covid dell'ospedale. Uno di essi era in una stanza con due dei primi cinque pazienti positivi. Tutte e tre le persone risultate positive ieri erano entrate in reparto con il responso negativo. Significa che hanno contratto il Coronavirus dopo l'accettazione in Seconda medica. I test a tappeto che hanno riguardato gli operatori hanno invece dato esito negativo.

La Seconda medica resta blindata (sono sospese accettazioni e dimissioni), ma almeno il personale può continuare a lavorare. L'attività di emergenza messa in piedi per salvare il reparto, però, ha rallentato un secondo progetto, che consisteva nei tamponi a tappeto per tutto il personale sanitario della struttura. Si parla in questo caso degli operatori che lavorano nei reparti non Covid, dal momento che quelli impegnati nelle aree dedicate sono sempre stati sottoposti ai test periodici.

Ora l'attività potrà riprendere, con l'obiettivo di testare tutto l'ospedale di Pordenone. Intanto al Santa Maria degli Angeli è partita anche la sperimentazione legata ai test sierologici, che dovrebbero essere in grado di rintracciare gli anticorpi specifici costruiti da chi è già entrato in contatto con il Coronavirus. Ieri il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni, è tornato sul contagio in Seconda medica: «L'indagine avviata dall'Asfo, a seguito dei contagi in un reparto Covid free dell'ospedale di Pordenone, è un fatto positivo - ha detto -. Ma sulla gestione dei tamponi serve assoluta chiarezza: se da una parte Fedriga afferma la necessità di ripetere i test, dall'altra, una comunicazione interna all'Azienda dice il contrario, ne basta solo uno».

