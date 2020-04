IL BOLLETTINO

BELLUNO È di tre vittime il bilancio contenuto nell'ultimo bollettino della quotidiana guerra alla diffusione del coronavirus. Una battaglia che continua a mietere vite umane anche in provincia di Belluno. Nella notte tra giovedì è venerdì c'è stato il primo decesso nell'ospedale di comunità covid di Agordo: si tratta di un 94enne. Ieri invece a morire sono stati un 81enne, ricoverato in pneumologia, area covid, media intensità, all'ospedale di Belluno. Un conteggio che si è ulteriormente aggravato: un 87enne ricoverato nello stesso reparto è spirato poche ore dopo. Tutti e tre i pazienti avrebbero avuto patologie pregresse ma toccheranno all'Istituto superiore di sanità le valutazioni sulla base delle loro cartelle cliniche, una valutazione che avrà il compito di stabilire se il decesso vada ricondotto al virus o se Covid-19 rappresenti soltanto una concausa. Si tratta di bellunesi le cui famiglie sono state avvertite con una telefonata. A nessuno è consentito di vedere per l'ultima volta, se non in videochiamata, il proprio caro.

IL BILANCIO

Il totale dei decessi di persone positive al coronavirus sale così a 31 in provincia di Belluno. È bene precisare che per una serie di fattori il conteggio potrebbe tuttavia essere impreciso: il bollettino regionale ha più volte cambiato il metodo di conteggio e non tutte le strutture private comunicano pubblicamente i decessi degli ospiti contagiati e che quindi a pieno titolo dovrebbero rientrare quantomeno nelle statistiche ufficiali.

PERSONE POSITIVE

I contagiati da coronavirus in provincia di Belluno nel bollettino delle 17 di ieri erano 508 (9 in più rispetto al mattino). Le persone attualmente positive in provincia sono così 458, 28 sono le persone indicate come negativizzate, cioè non più positive al tampone. Sul fronte dei tamponi nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità: alla raccolta di secrezione nella faringe potrebbe anche aggiungersi l'esame sierologico, che permetterà uno screening completo e quindi di capire se uno ha già avuto e superato il virus e una sorta di pre-test. Uno screening istantaneo sulla base di un piccolo prelievo ematico. Un sistema che dovrebbe permettere di sondare velocemente un elevato numero di persone, concentrando i tamponi dove servono.

COSÌ NEL TERRITORIO

Rimangono molto elevati i numeri relativi ai bellunesi che vivono in isolamento: sono 1.349 le persone che vengono controllate quotidianamente, al telefono, e che si trovano in quarantena fiduciaria domiciliare. Per quanto riguarda invece gli ospedali il totale è di 83 persone positive ricoverate, 9 in terapia intensiva. A Belluno si trovano in area non critica 38 pazienti. All'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre sono ricoverati in area non critica 10 pazienti. All'Ospedale di comunità di Belluno: 14 ricoverati. Dodici quelli attualmente ricoverati ad Agordo.

LA MAPPA

Cortina, Alano, Lamon e Alpago seguiti da Chies e Borca sono i comuni che in proporzione (non in termini assoluti) hanno il maggior numero di persone risultate positive al coronavirus. Sette rimangono i comuni in cui non ci sono persone positive a Covid-19, si tratta di San Nicolò e San Pietro per quanto riguarda il Comelico, Vigo, Lorenzago, Perarolo, Ospitale e Vodo in Cadore,

Andrea Zambenedetti

