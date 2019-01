Altri tre episodi da lunedì scorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nell'ultima settimana i carabinieri sono dovuti intervenire altre tre volte nel Padovano per maltrattamenti in famiglia. Lunedì un uomo di 43 anni, romeno, ha picchiato la moglie, una connazionale di 49, così tanto da costringerla a ricorrere alle cure del pronto soccorso, da cui è stata dimessa con 8 giorni di prognosi. A intervenire, chiamati dalla stessa vittima, i carabinieri di Pionca, che hanno denunciato il manesco per lesioni e maltrattamenti in famiglia, prestando anche le prime cure alla moglie. Già disposto anche...