Nove morti e 94 nuovi contagiati. Sono questi i dati di giornata in provincia fotografati dal bollettino serale di ieri di Azienda zero. Rilevazione che certifica un numero purtroppo sempre importante di decessi, che arrivano così a 1.879 in totale dall'inizio della pandemia. Più confortante, invece, il rallentamento dei nuovi casi, che nelle ultime 24 ore sono scesi in doppia cifra erano stati 148 anche sabato a conferma che il virus...