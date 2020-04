IL LUTTO

PEDAVENA Giuseppina Datemi aveva 86 anni, Angelo Arnoldo ne aveva 93. Tutti e due avevano scoperto di essere positivi mentre erano ricoverati a casa Padre Kolbe a Pedavena. Il loro quadro clinico si è però aggravato al punto da richiedere il trasferimento all'ospedale di Belluno ed è nel reparto di Pneumologia che il loro cuore ieri mattina ha smesso di battere, portando a quattro, in sole ventiquattro ore, il numero delle vittime tra gli ospiti della struttura di Pedavena.

L'ULTIMO SALUTO

Angelo, una vita all'estero a fare gelati e prima occupato nel settore carpenteria, era originario della Val di Zoldo. Padre di due figli, Pierluigi e Floriano, da tempo viveva a Belluno nei pressi di viale Vittorio Veneto. «L'ho salutato per l'ultima volta il giorno di Pasqua, dopo mille insistenze - racconta il figlio Pierluigi - un addio come tutti quelli delle persone che hanno perso i loro cari a cari a causa di questo coronavirus». Chiede discrezione Pierluigi, che è anche consigliere comunale a Zoldo. «Siamo stati due mesi senza vederlo ma non vogliamo che la nostra sofferenza sembri maggiore di quella degli altri. Con mio fratello lo abbiamo assistito con cura». Una storia di umanità e dolore, di vite strappate senza un abbraccio, una carezza, senza l'intimità che la morte merita.

A FELTRE

Era originaria di Feltre invece Giuseppina Datemi, anche lei era ricoverata nella struttura di Pedavena: dopo il tampone i familiari sono stati avvertiti della sua positività e, anche in questo caso, non c'è stata alcuna possibilità di vederla né di salutarla per un ultima volta. Ieri mattina anche lei che, diversi decenni fa, gestiva un bar in città a Feltre, è diventata uno dei nomi dell'elenco che in provincia di Belluno è arrivato a quota 73.

IL CONTAGIO

Con il bollettino diffuso ieri, intanto, è salito a 90 il numero dei pazienti positivi al virus ricoverati in provincia. Si tratta del numero più elevato dall'inizio dell'emergenza. Altri sette lottano per la vita nel reparto di terapia intensiva. Il balzo di ricoveri più rilevante nell'ospedale di comunità di Agordo, con 12 unità in più in un solo giorno. Un incremento strettamente legato alla diffusione del virus nelle case di riposo. Intanto proprio su questo fronte ieri l'Usl ha annunciato di aver attivato una task force di infermieri assegnati al servizio di Assistenza domiciliare per occuparsi dei bisogni assistenziali dei covid positivi a domicilio e nelle case di riposo. Una squadra che sarà potenziata nei prossimi giorni, l'Usl ha anche firmato le convenzioni con le case di riposo di Pedavena e Trichiana. E nel frattempo è stato anche aumentato il numero di posti letto: Agordo arriva a 30 e Belluno a 48.

Andrea Zambenedetti

