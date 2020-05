Ormai si sfiora quota 100 nel bilancio delle vittime per Covid in provincia. Anche ieri dalla Usl 1 Dolomiti la comunicazione di due decessi: in mattinata una paziente positiva di anni 85, ricoverata in Medicina Covid di Belluno (area bassa intensità ospedale di comunità) e nel pomeriggio un uomo, positivo di 80 anni, ricoverato in Geriatria Covid di Belluno. Le morti, con la curva del contagio che è in calo, riguardano quasi esclusivamente gli ospiti delle case di riposo. La donna 85enne deceduta, residente a Feltre, era ospite alla Padre Kolbe di Pedavena. E sempre ieri si è registrato un altro decesso di una donna di 81 anni alla Casa di riposo di Mel (dove il giorno prima era mancata una 91enne che era stata trasferita in ospedale). Così il bilancio aggiornato a ieri dei morti dall'inizio dell'emergenza è di 94.

Continua la discesa invece dei casi positivi in provincia, ieri ritornati sotto i 600: il bollettino di Azienda Zero parlava di 588 casi attualmente positivi. Specchio di questo andamento in discesa il caso di Cortina, nelle settimane scorse comune con il più alto numero di contagi: ieri il sindaco Ghedina ha spiegato che «il numero di positivi al Covid-19 è ulteriormente diminuito, portando da 61 a 49 casi (-12)».

C'è poi il dato cumulativo di tutti i contagiati dal 21 febbraio scorso, che comprende i deceduti e i guariti: ieri era 1135. Salgono a 465 i bellunesi guariti dal coronavirus, ovvero negativizzati, come si dice tecnicamente. I bellunesi attualmente isolati nelle proprie case sono 1.063.

I ricoverati in aree non critiche sono 79 e restano 6 i pazienti in Teraspia intensiva. Come ha sottolineato ieri anche il direttore generale della Usl, Adriano Rasi Caldogno, la degenza di un malato covid negli ospedali non è breve: «Parliamo di settimane».

