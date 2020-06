IL CASO

BELLUNO Era successo anche il due giugno. Ieri è successo di nuovo. Nulla di allarmante per il momento ma rimane il segnale che è presto per abbassare la guardia e per considerare concluso qualcosa che per ora non lo è. Se il due giugno la provincia di Belluno aveva registrato un nuovo caso di contagio da coronavirus ieri ha addirittura registrato un più due. Insomma se la fase acuta dell'emergenza può dirsi conclusa è presto per dire che il virus non è più contagioso. Nel bollettino di ieri mattina Belluno è risultata l'unica provincia del Veneto con nuovi casi. Amara consolazione che ieri sera il risultato sia stato aggiornato a più quattro con due positivi nelle altre province della regione. È comunque importante sottolineare che non è variato il numero dei pazienti ricoverati in ospedale e che quindi si tratta di persone asintomatiche o pauci sintomatiche: con pochi sintomi o con sintomi poco rilevanti.

I NUMERI UFFICIALI

Nel bollettino aggiornato alle otto di ieri mattina i Bellunesi positivi al tampone, dall'inizio dell'epidemia risultavano 1.175, +2 rispetto a mercoledì mentre i Bellunesi indicati come attualmente positivi si mantengono comunque sotto le cento unità: 92, con un parziale di -4. Le persone che invece si trovano ancora a casa in quarantena, in regime di isolamento fiduciario sono 151, -6 rispetto al precedente bollettino. Si tratta di un dato estremamente rilevante. Nel picco dell'epidemia le persone in isolamento avevano superato abbondantemente il migliaio. Quattro rimangono i pazienti ricoverati in area non critica. Le persone che sono riuscite a superare il virus dall'avvio della diffusione del virus sono in totale 973, un numero rimasto invariato nel corso della giornata di ieri.

I REFERTI

Nel frattempo l'Usl ricorda che da lunedì prossimo i referti delle varie unità operative ospedaliere non scaricabili online, potranno essere ritirati dagli utenti presso le portinerie degli ospedali di Belluno, Agordo, Auronzo, Pieve di Cadore (cassa/portineria), Feltre (nuova Hall), Lamon. «L'orario per l'effettuazione del ritiro - spiega una nota dell'Usl - è dal lunedì alla domenica dalle ore 14 alle ore 19».

© RIPRODUZIONE RISERVATA