(g.pav.) Il Covid continua a correre. Ieri in provincia di Treviso sono stati registrati altri 94 nuovi contagiati, che portano il totale delle persone positive al coronavirus a 1.334. U dato che non si registrava dal 23 aprile scorso, quando la prima ondata della pandemia stava pian piano allentando la morsa. E di questo passo è probabile che si arrivi presto a sfondare la quota più alta finora mai raggiunta nella Marca: quei 1.577 casi toccati il 17 aprile. Resta che a Treviso ci sono più del 20% di tutti i contagiati del Veneto. La differenza, rispetto a sei mesi fa, è però abissale. Il Covid al momento ha una carica virale più bassa. E la stragrande maggioranza dei casi è asintomatica. È vero che è già entrato in 68 classi costringendo 613 studenti all'isolamento precauzionale, assieme a 43 tra docenti e personale. Ma è altrettanto vero che nonostante l'impennata dei contagi i ricoveri continuano a rimanere stabili. Attualmente sono 33 i pazienti positivi che necessitano di cure ospedaliere (14 al Ca' Foncello, 11 all'ospedale di Vittorio Veneto e 8 in quello di comunit. sempre a Vittorio Veneto) e le terapie intensive sono vuote. Motivo per cui i numeri di oggi sono difficilmente paragonabili con quelli di aprile, se non per statistica. L'imperativo però è lo stesso: evitare che vengano colpite le persone più fragili, a cominciare dagli anziani e da chi già convive con altre patologie.

